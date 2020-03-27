سياسيون ورياضيون وفنانون طالهم فيروس كورونا

المصدر: باريس - أ. ف. ب

أصبح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية بين الشخصيات المعروفة في العالم المصابة بفيروس كورونا المستجد.

فقد أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما ظهرت عليه «أعراض طفيفة» للمرض كما أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة.

وأيضا أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إصابته أيضا بالفيروس.

قبل ذلك أصيب الأمير تشارلز (71 عاما) ولي العهد البريطاني بفيروس كورونا المستجد مع عوارض خفيفة للمرض، كما أعلن مكتبه الأربعاء.

وأعلن قصر موناكو في 19 مارس أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ «وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق».

كما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس كوفيد-19. لكنه قال إن صحته تدعو إلى الاطمئنان في مقطع فيديو نُشر على «تويتر».

وأعلنت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ الثلاثاء أنها مصابة «على الأرجح» بالفيروس بعدما شعرت قبل عشرة أيام بعدة عوارض عند عودتها من أوروبا الوسطى. وعزلت نفسها مع والدها.

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 مارس، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية.

وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها في حجر صحي الأحد بعدما خالطت طبيبا مصابا. وجاءت نتيجة أول فحص أجري لها الاثنين سلبية.

وأعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاما) بفيروس كورونا المستجد.

فنيا توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا جراء إصابته بكوفيد-19 عن 86 عاما، على ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية.

وتوفي الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي الثلاثاء بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن 81 عاما، وفق ما أفاد وكيل أعماله.

قبله، توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد الخميس في باريس.

وأعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم السبت إصابته بالمرض.

كما أعلن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو إصابته الأحد قائلا إنه «في صحة جيدة».

وذكرت وسائل إعلام أميركية الأحد أن المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين الذي حكم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

والاثنين قال توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، أول نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 مارس، إنهما في تحسن بعد حوالى أسبوعين من الحجر الصحي في استراليا.

كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا في 16 مارس أن فحصه كان إيجابيًا ووضع نفسه في العزل.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

على صعيد الرياضة، توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز السبت بعد ثلاثة أيام على إدخاله المستشفى بسبب كوفيد-19.

وأصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طوعا في المنزل منذ 11 مارس بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

والسبت أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

في إنجلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.

وأصيب بالفيروس أيضا لاعب كرة القدم التركي فاتح تيريم مدرب غلطة سراي.

وجاءت فحوصات 15 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين إيجابية بينهم نجم بروكلين نتس كيفين دورانت والفرنسي رودي غوبير (يوتا).

كما أدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة أرفين نغابيث الخميس إلى المستشفى بسبب كورونا المستجد.