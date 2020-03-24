مصر.. خطأ في التحويلة يخرج قطار ركاب عن القضبان بالدقهلية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

خرج قطار ركاب بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن القضبان واصطدم الجرار بالرصيف، دون حدوث إصابات بين الركاب.

وحسب صحيفة «المصري اليوم»، تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار، إخطاراً من مدير المباحث اللواء سيد سلطان، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بخروج قطار عن القضبان في المنطقة بين «شربين وبلقاس» أمام قرية بسنديلة.

وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين أن القطار رقم 489 القادم من كفر الشيخ ومتجه إلى شربين، خرج عن القضبان واصطدم بالرصيف، وحدثت به بعض التلفيات ولا توجد إصابات بين الركاب، ما تسبب في توقف حركة القطارات وحالة من الذعر بين الركاب، وخرج أهالى القرية للاطمئنان على الركاب وبث الطمأنينة في نفوسهم.

وأكدت مصادر أمنية أن سبب الحادث قيام عامل التحويلة بإجراء تحويلة خاطئة تسببت في سير جرار القطار في اتجاه مخالف لخط سيره واصطدامه بالرصيف.