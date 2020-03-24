مرتدياً «كمامة».. الكشف على وزير الخارجية المصري عند مدخل الوزارة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد حرصاً على سلامة العاملين بها، فقد تم الكشف على وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في مدخل مبنى الوزارة بجهاز قياس الحرارة، حسب صحيفة المصري اليوم.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد قال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن»، وذلك في ضوء المتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.