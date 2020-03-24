وزيرة لبنانية سابقة تعلن إصابتها بكورونا

علنت الوزيرة اللبنانية السابقة، مي شدياق، الاثنين عن إصابتها بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستتعافى قريبا.

وقالت شدياق إنها شعرت ببعض الأعراض المشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس بعد عودتها من العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي "مما استدعى إلزامي فورا بالحجر المنزلي"، بحسب بيان نشرته مساء الاثنين.

وأضافت أنها أجرت فحوصا طبية في المستشفى لتبيان سبب الأعراض التي تشعر بها، "وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد إصابتي بالفيروس".

وأشارت شدياق إلى أنه تم إخبارها بأن حالتها ليست حرجة، مضيفة "سأنضم قريبا إن شاء الله إلى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".