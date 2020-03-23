بابا الفاتيكان يدعو إلى الصلاة للخلاص من أزمة «كورونا»

المصدر: الفاتيكان - رويترز

قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أمس، إنه سيلقي، هذا الأسبوع، رسالة استثنائية إلى العالم يدعو فيها إلى الصلاة والتضرع للخلاص من أزمة فيروس كورونا المستجد. وأعلن البابا عن ذلك خلال عظته الأسبوعية، التي أصبح يلقيها من داخل الفاتيكان عبر الإنترنت والتلفزيون، بدلاً من أمام الحشد الذي كان يجتمع في ساحة القديس بطرس. وجاء قرار البابا بتوجيه الرسالة الاستثنائية ليسلط الضوء على تفاقم الموقف على مستوى العالم، خصوصاً في إيطاليا التي صارت الدولة الأكثر تضرراً من التفشي. وقال البابا إنه سيوجه رسالته من ساحة القديس بطرس المغلقة، في إطار إجراءات اتخذتها إيطاليا للحد من انتشار الفيروس.