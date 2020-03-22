ألمانيا تحظر التجمع لأكثر من شخصين.. باستثناء العائلة

المصدر: برلين - وام

قررت الحكومة الألمانية اليوم حظر التجمع لأكثر من شخصين في الحياة العامة، باستثناء أفراد العائلة أو في حالة تشييع الجنازات. ويأتي هذا القرار بعد اجتماع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وبعض وزرائها مع رؤساء وزراء الولايات عبر الهاتف استمر لأكثر من ساعتين.

وكانت ولاية بافاريا سباقة لهذا القرار وفرضت حظر التجمعات منذ أيام. ويشمل القرار الجديد إغلاق جميع الخدمات، التي لا يمكن فيها تفادي التواصل بين الأشخاص مثل صالونات الحلاقة ومحال التدليك وما شابهها.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب حتى الآن حوالي أربعة وعشرين ألف شخص، وأودى بحياة مائة شخص.