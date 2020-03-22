السعودية تعلن تسجيل 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" نتيجة المخالطة

المصدر: الرياض - متابعات الإمارات اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 511 إصابة وتعافى 17، وأوضح أن السبب الأكبر لهذه الإصابات هو عدم الالتزام بمنع التجمعات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم في السعودية.

وأوضح أن السعودية أجرت 23 ألف فحص مخبري لفيروس كورونا، فيما يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا.

وحذر المتحدث الشباب من التساهل والاستهتار بالتعليمات، قائلا «ينبغي عليهم أن يعرفوا أنهم ليسوا بمأمن من الإصابة بـكورونا أو فقدان حياتهم بسببه، إذا لم يلتزموا بالتعليمات».

ودعا المتحدث الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، مشيرا إلى أن المخالطة هي المسبب الأول حاليا للإصابة بفيروس كورونا.