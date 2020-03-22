سلطنة عمان توقف طباعة الصحف والمجلات وتمنع تداولها

المصدر: مسقط - د. ب. أ

أعلنت سلطنة عمان، اليوم، مجموعة جديدة من التدابير لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أن التدابير الصادرة عن اللجنة العليا للتعامل مع الفيروس تتضمن وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

كما قررت إغلاق كل محال الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.

وقررت أيضا إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.

كما وجهت بمنع التجمعات بكل أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين، إلى جانب تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقار العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد على 30% من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 55 حالة.