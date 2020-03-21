إصابة 4 وزراء في بوركينا فاسو بفيروس كورونا

المصدر: واغادوغو - رويترز

قال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو اليوم السبت إنه تبين إصابة أربعة وزراء بالحكومة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في حين ارتفع عدد المصابين بالمرض في البلد الإفريقي من 40 إلى 64 في أكبر حصيلة بدول غرب أفريقيا.

وقال المتحدث إن المسؤولين المصابين هم وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والتعدين والتعليم.

وقال وزير الشؤون الخارجية ألفا باري في تغريدة في وقت متأخر أمس الجمعة «الشائعة أصبحت واقعا...جرى إخطاري للتو بأنني مصاب بكوفيد-19» وذلك في إشارة إلى تقارير إعلامية أثارت تكهنات بشأن صحته.

وأكد وزراء التعدين والتعليم والداخلية إصاباتهم في منشورات على «فيس بوك».

وأبلغ السفير الإيطالي في بوركينا فاسو أندريا روموسو رويترز بأنه أصيب بالفيروس.