قرقاش: استهداف يد الإرهاب لاثنين من موظفي "الهلال" عمل خسيس وجبان

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

استنكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم، العملية الإرهابية التي طالت اثنين من موظفي الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة عدن، مؤكدا أنه عمل خسيس وجبان، فيما أكدت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل تحديا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وعبرت عن إدانتها لاستهداف اثنين من موظفيها باختطافهما وقتلهما في عدن.

وكتب قرقاش عبر تغريدة له على "تويتر":"جهود الهلال الأحمر الإماراتي جزءٌ أصيل من جهود الدولة الإنسانية. واستهداف يد الإرهاب لإثنيْن من موظفي الهيئة في عدن عمل خسيس وجبان ضد من ينشرون الخير والأمل".

وأضاف قرقاش: "دفعت الإمارات ثمناً باهظاً في أفغانستان واليمن وغيرها. وتبقى قناعتنا بأن الخير ينتصر دائماً على الشر".

من جانبها، عبرت الهيئة في بيان لها اليوم عن إدانتها وأسفها العميق لفقدان اثنين من موظفيها هما منسق عمليات الإغاثة أحمد فؤاد اليوسفي، وزميله محمد طارق، وذلك أثناء تأدية مهامهما في منطقة تعد صعبة ومعقدة بعدما تم اختطافهما من قبل مسلحين في سيارة بمنطقة الدرين بالمنصورة في عدن وعثر عليهما مؤخرا مقتولين بعد أن تم تقييدهما وإطلاق النار عليهما.

وشدد "الهلال" على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد تجاوزا كبيرا للمعاهدات والمعايير الدولية التي توفر حماية خاصة لعمال الإغاثة والعاملين الطبيين وفرق الإنقاذ، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية من شأنها أن تعيق استمرار عمليات الإغاثة وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث في اليمن ما قد يؤدي إلى تفاقم معاناتهم وتراجع أوضاعهم.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن جهودها الإنسانية ستتواصل على الساحة اليمنية أينما كانت هناك حاجة للمساعدة رغم المخاطر التي تنطوي عليها.