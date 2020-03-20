قرقاش: إجراءاتنا للوقاية من «كورونا» فعالة وستنجح بالتكاتف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن إجراءات دولة الإمارات في الوقاية من فيروس كورونا تعمل بفاعلية.

وأوضح قرقاش، في تغريدة بحسابه على موقع «تويتر»، أمس، أن هذه الإجراءات «تقوم على مبادئ الحماية والاحتراز والوقاية وآلياتها والفحص والحجر المنزلي».

وأضاف: «مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين، وسننجح بتكاتف الجميع».

ومنذ ظهور فيروس «كورونا» على الساحة الدولية، تعاملت معه الإمارات باستراتيجية شاملة علمياً وثقافياً واقتصادياً، ما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته.