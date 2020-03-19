الكويت تمدد فترة تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس

المصدر: الكويت - وكالات

قررت حكومة الكويت اليوم الخميس تعطيل الدراسة حتى الرابع من أغسطس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتم تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه الاستثنائي في 26 فبراير الماضي بشأن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.

وتابع، على أن يتم البدء بإستئناف الدراسة في كافة مراحل التعليم العام والعالي والحكومي والخاص كافة في الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل.

وقال وزير التربية الكويتي سعود الحربي:«لا توجد دولة أنهت العام الدراسي ونحن أجلنا الدراسة وهذا قرار سيادي ينطبق على الجميع، بما في ذلك المدارس الخاصة، سيسمح للمدرسين الوافدين بالسفر خلال فترة العطلة مع ضمان كامل حقوقهم... وفي شهر ديسمبر سيبدأ عام دراسي جديد».