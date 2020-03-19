9000 حصيلة وفيات كورونا بالعالم.. و 50 إصابة كل ساعة في إيران

المصدر: عواصم - وكالات

تسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في العالم بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

واليوم الخميس أحصيت 9020 وفاة معظمها في أوروبا (4134) وآسيا (3416) بؤرة تفشي الوباء.

ومع 712 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية لإجمالي وفيات ب90293 باتت أوروبا القارة التي يتفشى فيها الفيروس بأسرع وتيرة.

يأتي ذلك فيما أعلنت العاصمة البريطانية لندن عن إغلاق 40 محطة مترو أنفاق بدءا من اليوم الخميس، مع تقنين ساعد عمل النقل العام، للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات البريطانية عن وضع 20 ألف جندي على أهبة الاستعداد لمواجهة الفيروس التاجي.

وفي إيطاليا، أعلن رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، الخميس، أن إجراءات العزل المفروضة منذ أسبوع في إيطاليا «ستمدد إلى ما بعد موعدها» المقرر في 3 أبريل فيما تخطت عدد الإصابات في ألمانيا الـ 10 آلاف حالة.

يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا عن أول وفاة على أراضيها لمصاب بفيروس كورونا.

وكشفت الفلبين عن 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 217.

وشهدت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الخميس، ما يمثل انتكاسة بعد تباطؤ وتيرة العدوى لأيام، وذلك بعد اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايجو، في الوقت الذي أعلنت فيه الصين أنها لم تسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أي إصابة جديدة محلية المصدر بالفيروس، في سابقة من نوعها منذ بدأت بكين بإحصاء الإصابات في يناير الماضي.

وفي طهران قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا قفز إلى 1284 اليوم الخميس كما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18407 في الجمهورية الإسلامية وهي الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي «بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية يصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1284. وللأسف لدينا 1046 إصابة جديدة منذ أمس».

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم إن فيروس كورونا المستجد يفتك بحياة شخص كل عشر دقائق في البلاد1284.

وأضاف المتحدث على «تويتر» «بناء على معلوماتنا، يموت شخص كل عشر دقائق بسبب كورونا ويصاب حوالي 50 شخصا بالفيروس كل ساعة في إيران».