سلطنة عمان.. إعفاءات من الإيجارات والضرائب وتأجيل أقساط لتخفيف وطأة «كورونا»

المصدر: مسقط - د. ب. أ

أعلنت الحكومة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، اتخاذ عدد من الخطوات للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم، أن الحكومة قررت توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية، وإتاحة المخازن المتوافرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص من دون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة، وإعفاء من الضريبة السياحية على المطاعم حتى نهاية أغسطس المقبل.

كما أعفت الحكومة المطاعم من الضريبة البلدية حتى نهاية أغسطس المقبل، والإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية حتى نهاية أغسطس، وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع لصندوق الرفد خلال الستة أشهر المقبلة.

وأجلت الحكومة أقساط القروض المستحقة الدفع لبنك التنمية العماني خلال الستة أشهر المقبلة، وقيام كل من بنك التنمية العماني وصندوق الرفد بالتجاوب مع ما يقره البنك المركزي العماني من تسهيلات ائتمانية.

وأشارت الحكومة إلى الإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وتوجيه وكالات بيع السيارات وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لتعميم البنك المركزي العماني، وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ، وتخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية والأدوية.

ودعت الحكومة أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحال المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية، سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.