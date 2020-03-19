المصدر: طهران - رويترز

قال مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الحكومي إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا قفز إلى 1284 اليوم الخميس، كما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 18407 في الجمهورية الإسلامية، وهي الدولة الأكثر تأثرا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي «بحدوث 149 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، يصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 1284. وللأسف لدينا 1046 إصابة جديدة منذ أمس».

إيران.. فيروس كورونا يفتك بحياة شخص كل 10 دقائق

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم إن فيروس كورونا المستجد يفتك بحياة شخص كل عشر دقائق في البلاد1284.

وأضاف المتحدث على «تويتر» «بناء على معلوماتنا، يموت شخص كل عشر دقائق بسبب كورونا ويصاب حوالي 50 شخصا بالفيروس كل ساعة في إيران».