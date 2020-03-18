مصر تغلق مكتب «الغارديان».. وتحذّر «نيويورك تايمز»

المصدر: القاهرة - وكالات

قررت هيئة الاستعلامات في مصر، أمس، إغلاق مكتب صحيفة «الغارديان» البريطانية في مصر، وسحب اعتماد المكتب، ووجهت الهيئة إنذاراً إلى مراسل جريدة «نيويورك تايمز» في القاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر، والالتزام بالقواعد المهنية.

وأكدت الهيئة أن «الصحيفتين لم تلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع (كورونا) في مصر، واعتمدتا على مصادر غير موثوقة، ولم تتواصلا مع الجهات الرسمية».

واعتبرت الهيئة أن «ما حدث هو تعمد لنشر أخبار مضللة عن مصر، وتعمد الإساءة لمصر».