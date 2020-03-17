قوات «التحالف» تدمّر زورقين مفخخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، زورقين مفخخين مسيرين عن بُعْد، أطلقهما الحوثيون من محافظة الحديدة اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الزورقين شكلا تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما بيّن المتحدث أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق استوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها 46، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153».

وشدد المالكي على أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي».