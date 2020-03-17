مستشارة ترامب تعمل من منزلها بعد مخالطتها مصاباً بـ"كورونا"

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت المستشارة الإعلامية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، ستيفاني جريشام، إنها تعمل من منزلها بعد مخالطتها مسؤولاً برازيليا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.



وقالت جريشام، إنها ستمكث بمنزلها عدة أيام بدافع الحذر بعد مخالطتها المستشار الإعلامي للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو والذي تبين في وقت لاحق أنه مصاب بالفيروس.



وكان بولسونارو وأعضاء الوفد المرافق له قد تناولوا العشاء مع ترامب وفريقه بمنتجع الرئيس الأميركي في ولاية فلوريدا يوم السابع من مارس الجاري.



وظهر ترامب في صورة وهو يقف إلى جوار المستشار الإعلامي البرازيلي. وأثبتت الفحوص خلو ترامب من المرض.