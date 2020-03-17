الإمارات بين أعلى 4 دول تمثيلاً للنساء عالمياً

المصدر: جنيف - وام

أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالتقدم الذي تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تمكين المرأة في العمل البرلماني، مؤكداً أن الإمارات تعد من بين أربع دول على مستوى العالم الأكثر تمثيلاً للنساء في البرلمان، بعد أن بلغت نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي في تشكيل فصله الـ17 الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، 50% بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وحسب تقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889 ويضم في عضويته ما يقارب من «170» برلماناً، فإن أربع دول على مستوى العالم بلغت نسبة تمثيل النساء الآن فيها نحو 50% أو أكثر وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ورواندا، وكوبا، وبوليفيا، مشيراً إلى أنه وبعد ربع قرن من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، فقد بلغت النسبة المئوية الإجمالية للنساء في البرلمانات ما يقارب من 24.9% في عام 2020، وذلك مقارنة مع 11.3% في عام 1995.

وثمن الاتحاد البرلماني الدولي، في تقريره، نسبة مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019، مضيفاً أن أكبر الزيادات في عدد البرلمانيات كانت في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، حيث جاءت دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول وتلتها دومينيكان وأوزبكستان، بينما تراجعت بعض الدول إلى الوراء مع انخفاض في عدد البرلمانيات خصوصاً في إسبانيا، ومدغشقر، وتونس.

وذكر التقرير أن السنوات الـ25 الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسبة النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية نحو 25% على مستوى العالم، في الوقت الذي أحرزت فيه دولة الإمارات نسبة 50%، ورواندا 57%، وأندورا 42.8%، وذلك بين عامي 1995 و2020.

وطبقاً للتقرير فإنه منذ 25 عاماً كانت ثمانية من البرلمانات الـ10 الأولى ذات التمثيل الأعلى للمرأة أوروبية ومعظمها في بلدان الشمال الأوروبي، ولكن اليوم تغير الترتيب إلى حد كبير مع تمثيل المزيد من المناطق على مستوى العالم، مضيفاً أن من بين 20 دولة تمتلك أكبر حصة من النساء في البرلمان فإن 16 دولة تطبق شكلاً من أشكال الحصص، مشيراً إلى أن 81 دولة تجري انتخابات تتضمن حصصاً تشريعية للمرأة، مضيفاً أن الأميركيتين وأوروبا رائدة في إدخال الحصص المخصصة للنساء، وهي تنمي في الطموح ولم تعد مصممة كوسيلة للوصول إلى الحد الأدنى من المرشحات أو أعضاء البرلمان، ولكن كاستراتيجية للوصول في نهاية المطاف إلى المساواة بين الجنسين.

ويحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال ومشاريع الاتحاد البرلماني الدولي بكل التقدير من قبل ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يمتلكه المجلس وأمانته العامة من خبرة متراكمة تجسدت بتمثيل المجلس للمجموعة العربية في الاتحاد، وتسلم أول رئاسة لمنتدى الشباب البرلمانيين الذي يعد أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية، إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطويرية والبنود الطارئة، التي لاقت قبولاً كونها تهتم بالقضايا التي لها علاقة بمختلف شعوب وبرلمانات العالم.

- يحظى الدور المتنامي للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي بتقدير ممثلي الدول الأعضاء.

- بلغت النسبة المئوية الإجمالية للنساء في البرلمانات ما يقارب 24.9% في عام 2020، مقارنة بـ11.3% في عام 1995.