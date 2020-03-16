تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية حتى نهاية مارس

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كإجراء وقائي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال مدبولي: "سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس 19 مارس، وحتى 31 مارس الجاري" بهدف التخفيف من احتمال تفشي الفيروس.

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