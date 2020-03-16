السعودية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تسجيل 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين مقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية في مدينة الرياض، كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان بمنشأة صحية في الرياض، وخمسة مواطنين مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون بمنشأة صحية بالقطيف.

وتابعت أن هناك حالتين لمواطن ومواطنة، الأول قادم من إيران، والثانية مواطنة قادمة من العراق، وهما معزولان بمنشأة صحية بالقطيف، وحالة لمواطن قادم من الجمهورية المصرية، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام، وحالتين لمواطنين، قدمت الأولى من بريطانيا، والمواطن قادم من سويسرا، وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد 118 حالة، كانت قد تعافت منها 3 حالات، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.

#الصحة تعلن عن تسجيل ١٥ حالة جديدة مصابة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد١):

- مقيمان اثنان من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية في مدينة الرياض كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان بمنشأة صحية في الرياض.

- خمسة مواطنين مخالطين لحالات سابقة وجميعهم معزولون بمنشأة صحية بالقطيف. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 15, 2020