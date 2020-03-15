ترودو: لا أعاني من أي أعراض لفيروس كورونا

المصدر: أوتاوا - د. ب. أ

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأحد إنه لا يعاني من أي أعراض تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا.

يأتي هذا بعد أن أعلن ترودو في وقت سابق أنه قرر وضع نفسه وزوجته صوفي غريغوار، قيد الحجر الصحي بالمنزل بعد إصابة الزوجة بالفيروس.

وأوضح ترودو أنه سيناقش تدابير في إطار سبل مكافحة الفيروس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء سيترأسه عبر الفيديو.

وأشار إلى أنه سيعلن عن مزيد من الإجراءات المالية خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن فحوصات طبية التي أجريت لصوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس وزراء كندا تصاباها بفيروس كورونا وأنها ستظل في العزل الصحي.

وكانت وكالة أنباء بلومبرغ قد ذكرت أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض" .

وأشارت إلى انه وكإجراء احترازي والتزاما بنصيحة الأطباء، سيخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا.