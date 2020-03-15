عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جرى خلاله مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقدم سموه - خلال الاتصال - تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا هذا الوباء العالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة.

وأشار سموه إلى العلاقات التي تجمع بين شعبي البلدين الجارين، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية.