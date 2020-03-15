السعودية.. الشؤون الإسلامية تمنع إدخال مياه الشرب مؤقتاً للمساجد

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الأحد، منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتا إلى جميع المساجد والجوامع استكمالا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، قالت الوزارة استكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس كورونا، وجّه الوزير عبداللطيف آل الشيخ بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع حسب «العربية».

وفي وقت سابق وجّه الوزير مؤقتاً بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس. وإقامة صلاة الجمعة في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وذلك بعد اختيارها من قبل الفرع.

