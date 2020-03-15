إغلاق «الأقصى» ومسجد قبة الصخرة بسبب كورونا

المصدر: القدس - رويترز

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس اليوم الأحد إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف لحماية المصلين من تفشي فيروس كورونا.

وستستمر الصلوات في المنطقة المفتوحة الضخمة حول المسجدين وأماكن الصلاة الأخرى في الحرم القدسي.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني لرويترز «دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين».

وأضاف «الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد».

وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر. وأضاف أن «جميع الصلوات ستقام في باحات المسجد الأقصى وستبقى الأبواب مفتوحة لجميع المصلين».

ويأتي الإجراء الأخير ضمن سلسلة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات السياسية والدينية في القدس لاحتواء انتشار الفيروس.