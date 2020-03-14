ترامب يعلن عن حال الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس كورونا

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية اليوم الجمعة بسبب فيروس كورونا سريع الانتشار ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار للمساعدة في احتواء المرض.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض «بهدف إطلاق القدرة الكاملة للموارد الحكومية الاتحادية، أعلن رسمياً حال الطوارئ الوطنية».

وأضاف الرئيس الأميركي أن حال الطوارئ تتيح مساعدات بـ 50 مليار دولار، لافتا إلى أن بلاده ستوقف اعتبارا من الأربعاء دخول الأوروبيين لـ 30 يوما.

وقال ترامب إنه أعلن الطوارئ لإطلاق العنان «للقوة الكاملة للحكومة الاتحادية» كما حث الولايات الأميركية على إقامة مراكز طوارئ للمساعدة في مكافحة الفيروس.

وأكد ترامب أنه يتم العمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أميركا قامت بإغلاق الحدود تجنبا لانتشار الفيروس.

ويواجه ما بين 70 و150 مليون شخص خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حسب ما توقع تقدير نُقل إلى مجلس الشيوخ الأميركي.

وكانت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب تتحدث، الخميس، خلال جلسة استماع لأعضاء القوة الخاصة وخصصت لمكافحة كوفيد-19 في البلاد، وأعلنت أن «الطبيب الملحق بالكونغرس قال لمجلس الشيوخ إنه يتوقع إصابة ما بين 70 و150 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة»، مؤكدة بذلك تقارير تناقلتها وسائل إعلام أميركية.

ونقل موقع إكسيوس عن مصدرين أن الطبيب براين موناهان نقل هذا التوقع إلى مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الثلاثاء، طالباً منهم الاستعداد للأسوأ.

وتشير الفرضية الأكثر تشاؤماً إلى احتمال أن يصيب بالفيروس ما نسبته 46% من الأميركيين البالغ تعدادهم 327 مليون نسمة. وبالمقارنة، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حذّرت من أن 70% من سكان ألمانيا قد يصابون بالفيروس.

وتدور نسبة الوفيات حول 1%، حسب آخر التقديرات التي نقلها الأربعاء إلى الكونغرس أنتوني فوكي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية.

وبالاستناد إلى هذه النسبة، فإنّ هذا قد يعني تسجيل ما بين 700 ألف و1,5 مليون وفاة في الولايات المتحدة.