البرلمان السوري يلغي مادة تخص جرائم الشرف أقرت قبل 70 عاماً

المصدر: دمشق ■د.ب.أ

أقر مجلس الشعب السوري، أمس، مشروع قانون يلغي مادة تخص جرائم الشرف، أقرت قبل 70 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن نائب رئيس البرلمان السوري، نجدت أنزور، اعتبر «إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة، ولكن لايزال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصحيح نظرة المجتمع للمرأة». بدوره، رأى وزير العدل السوري، القاضي هشام الشعار، أن «إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها»، لافتاً إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز بينهم وفقاً للدستور.