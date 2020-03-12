السعودية تعلن إصابة 21 مصرياً بـ«كورونا» في مكة

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

أما الحالة الثالثة فهي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت مخالطة لجدها المصاب العائد من إيران في محافظة القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالات الـ21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة، ومن مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه يوم الثلاثاء.

وبات العدد الإجمالي للإصابات في السعودية 45 حالة، تعافت واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19» تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، أمس، أن «فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي».

وأضاف: «قلقون للغاية لسرعة تفشي وباء كوفيد 19 وعدم مكافحته بما يكفي».

وأتم: «هناك 118 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في 114 دولة، ووفاة 4291 شخصاً بالمرض».

- الحالات الـ ٢١ الأخرى هي من الجنسية المصرية، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات هو ٤٥ حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 11, 2020