جوزبيي كونتي: إيطاليا تمر بأحلك أوقاتها

المصدر: روما - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في حوار أمس، مع صحيفة «لا ريبوبليكا»، إن إيطاليا تواجه أحلك أوقاتها حالياً، مقتبساً هذا التعبير من رئيس الوزراء البريطاني السابق، ونستون تشرشل.

وأضاف كونتي: «على مدار الأيام الماضية، تذكرت ما قرأته بشأن تشرشل، إنها أحلك ساعة بالنسبة لنا، لكننا سنتجاوز الأمر»، لافتاً إلى أنه خضع للفحص، وتبين عدم إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت تصريحات كونتي، بعدما أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إلى 7375 حالة، وارتفاع حالات الوفاة إلى 366 حالة.

وكانت حكومة كونتي قد أعلنت حظر السفر من وإلى مناطق بشمال إيطاليا، تشمل: ميلانو، وفينيسيا، في إطار جهودها لاحتواء تفشي الفيروس.

يشار إلى أن عدداً من الشخصيات البارزة في إيطاليا أصيبوا بالفيروس، من بينهم زعيم الحزب الديمقراطي نيكولا زينجارتي، ورئيس الأركان سالفاتوري فارينا.