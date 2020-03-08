إيران.. 194 حالة وفاة و6566 إصابة بـ«كورونا»

المصدر: طهران - وكالات

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 6566 حالة.

وأضاف المتحدث أن إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيران وصل إلى 194 حالة وفاة بعد الإعلان عن 49 وفاة جديدة بكورونا.

من جهة أخرى، نقلت وكالة إيران للأنباء عن بيان لمنظمة الطيران المدني أن شركة إيران للطيران علقت جميع الرحلات الجوية للوجهات الأوروبية.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن البيان، أنه في ضوء «القيود التي فُرضت على رحلات (إيران للطيران) من قبل أوروبا لأسباب غير واضحة، جرى تعليق جميع رحلات إيران للطيران إلى الوجهات الأوروبية حتى إشعار آخر».

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، السبت، حالة التأهب القصوى في ثلاث محافظات بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوكالة الإيرانية إن المحافظات الـثلاث هي: قم، جيلان، مازندران.

