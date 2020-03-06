حالات شفاء من «كورونا» في الكويت والبحرين والسعودية

المصدر: عواصم ■وكالات

سجلت الكويت والبحرين والسعودية حالات شفاء من فيروس «كورونا المستجد»، فيما سجلت دول عربية أخرى حالات إصابة جديدة، بينما قررت السلطة الفلسطينية إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، فيما أعلنت تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، مرتبطتين بالسفر إلى إيران، ليصبح العدد الإجمالي 58 حالة. وأضافت أن «الحالات المصابة بالفيروس تتلقى العلاج، وبينها حالة حرجة».

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن تعافي ثلاث حالات إضافية من الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة السعودية شفاء إحدى المواطنات من فيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس. وعلّقت السعودية العمرة «مؤقتاً»، ويؤدي هذه الشعيرة ملايين المسلمين سنوياً.

وفي لبنان، تم الإعلان عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة قادمة من بريطانيا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 16 حالة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من الخارج.

وقررت السلطات الفلسطينية إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم، بعد الاشتباه في حالات مصابة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق بيت جالا. وتقرر الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين، واتخاذ إجراءات سريعة، والالتزام بالتعليمات الطبية.

وأعلنت وزارة السياحة الفلسطينية حظر دخول السياح إلى الضفة الغربية المحتلة لمدة 14 يوماً، بسبب تصاعد المخاوف من انتشار «كورونا».

كما تقرر إغلاق المدارس والمؤسسات في بيت لحم، وأغلقت كنيسة المهد في بيت لحم، موقع مولد المسيح في التراث المسيحي، بشكل وقائي، عقب تسجيل حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المصابين داخل البلاد إلى 17. وتوفي شخص آخر في العراق، جراء إصابته بفيروس كورونا، والضحية الأولى كانت في إقليم كردستان العراق، والثانية في بغداد.

وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي المصابين في الإقليم ثماني إصابات. وأعلنت السلطات في مدينة كربلاء العراقية إلغاء صلاة الجمعة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

- علّقت السعودية العمرة «مؤقتاً»، بعد اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا»، ويؤدي هذه الشعيرة ملايين المسلمين سنوياً.