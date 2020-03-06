قرقاش وشكري يؤكدان حرص الإمارات ومصر على أمن واستقرار المنطقة

المصدر: القاهرة ■وكالات

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تداولا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومحاور تطوير العلاقات الثنائية.

وبحث الوزيران، خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية المصرية، أمس، التطورات في القضايا الإقليمية، إلى جانب تحديات الأمن القومي العربي، مؤكدين حرص البلدين الشقيقين على أمن واستقرار المنطقة.

وتطرقت المشاورات بين قرقاش وشكري إلى سبل توطيد التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «لقاء مثمر كالعادة مع معالي الأخ سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، تناولنا خلاله علاقاتنا الثنائية المتميزة، وتبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

- تطرقت المشاورات بين قرقاش وشكري إلى سبل توطيد التعاون الاستراتيجي بين الإمارات ومصر.