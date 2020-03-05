بوتين لأردوغان: سورية لم تكن تعلم أنها تقاتل القوات التركية

المصدر: موسكو - د. ب. أ

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الخميس إن الجيش السوري لم يكن يعلم أنه يقاتل القوات التركية، عندما قُتل عددا من أفرادها في مدينة إدلب بشمال غرب سورية الشهر الماضي، وذلك لأنها لم تفصح عن موقعها.

وقال بوتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء في موسكو«لم يكن يعلم أي شخص، ولا القوات السورية، موقعهم». وأضاف بوتين أن الجيش السوري في نفس الوقت تكبد «خسائر كبيرة».

ووصف أردوغان لقاءه مع بوتين بأنه «ذو أهمية كبيرة» لوجود«مشكلة كبيرة بالمنطقة.

وقال» أعلم أن أعين العالم أجمع على هذا المكان «، مضيفا» الخطوات والقرارات الصحيحة التي سوف نتخذها اليوم سوف تريح المنطقة ودولنا".

وكان العشرات من الجنود الأتراك قد قُتلوا الأسبوع الماضي في هجوم للجيش السوري، الذي يحظى بدعم روسيا في إدلب.