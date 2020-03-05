فيروس كورونا يرجئ زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان

المصدر: طوكيو - أ. ف. ب

أعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية الخميس أنه تم أرجاء زيارة الدولة التي كان يرتقب أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اليابان هذا الربيع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال يوشيهيدي سوغا أمام الصحافيين في طوكيو إن «زيارة الدولة للرئيس شي ستنظم في وقت ملائم للجانبين» مضيفا أنه سيتم تحديد موعد جديد عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف أن «التحدي الأكبر في الوقت الراهن بالنسبة لبلدينا هو منع انتشار الفيروس الجديد. من الضروري أن نجعل ذلك أولويتنا».

من جهته أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية زاو ليغيان أن «الطرفين اتفقا على ضرورة الحرص على أن تكون زيارة الدولة للرئيس شي جينبينغ في وقت ملائم وفي الأجواء المناسبة لكي تكون ناجحة».

وكان شي جينبينغ وافق رسميا على دعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للقيام بهذه الزيارة في يونيو 2019 خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا بغرب اليابان.

وهذه الزيارة كان يفترض أن تشكل محطة جديدة في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي بدأ منذ زيارة الدولة التي قام بها آبي في خريف 2018 إلى الصين وكانت الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ 2011.

وكانت آخر زيارة دولة لرئيس صيني إلى اليابان تمت في 2008 وقام بها هو غينتاو.

وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد تعتزم الحكومة اليابانية من جانب آخر فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على كل الأشخاص القادمين من الصين وكوريا الجنوبية كما أوردت صحيفة يوميوري الخميس.