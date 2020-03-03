عريقات تعقيبا على انتخابات إسرائيل: «فاز الاستيطان والضم والأبارتيد»

المصدر: رام الله - وكالات

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في أول تعقيب على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أن «الاستيطان والضم والأبارتيد» حقق فوزا في إسرائيل.

وقال عريقات، إن تقدم اليمين الإسرائيلي في الانتخابات، بمثابة «فوز للاستيطان والضم ونظام الفصل العنصري».

جاء ذلك في تغريدة له عبر تويتر، تعليقا على تقدم كتلة اليمين الإسرائيلي، بزعامة رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، في الانتخابات التي جرت الإثنين.

وقال عريقات «لقد فاز الاستيطان والضم والأبرتهايد (نظام الفصل العنصري)، نتنياهو قرر أن استمرار الاحتلال والصراع هو ما يجلب لإسرائيل التقدم والازدهار، فاختار ان يكرس أسس وركائز الصراع ودوامة العنف».

وتابع «وبذلك يفرض (نتنياهو) أن تعيش المنطقة وشعوبها بالسيف».

وختم عريقات تغريدته «الخطوة القادمة (هي) الضم.. الجانب الخاطئ للتاريخ»، في إشارة إلى إعلان نتنياهو سابقا، نيته ضم مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه «فاز» في الانتخابات بعد أن أظهرت الاستطلاعات الأولية للانتخابات التشريعية تقدم حزب الليكود بزعامة نتنياهو، على حزب «أزرق أبيض»، الذي يقوده الجنرال بيني غانتس.

وقال نتنياهو المتهم بقضايا فساد في تغريدة على «تويتر» عن النتائج ”إنه انتصار كبير لإسرائيل“، وذلك بعدما أظهرت استطلاعات لثلاث قنوات أن الكتلة اليمينية ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة بغالبية 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

