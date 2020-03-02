9 أيام مدة بقاء «كورونا» على الأسطح

المصدر: واشنطن - رويترز

ينتشر فيروس مستجد من عائلة فيروسات كورونا بسرعة في العالم، ويقول مسؤولون أميركيون في مجال الصحة إنهم يعملون بدأب على معرفة كم من الوقت يمكن للفيروس البقاء على الأسطح الملوثة.

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من الممكن أن يصاب المرء بالفيروس إذا لمس سطحاً أو جسماً ملوثاً بالفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه. وبتحليل 22 دراسة سابقة لفيروسات كورونا مشابهة، خلصت النتائج إلى أن فيروسات كورونا البشرية، يمكن أن تظل معدية على الأسطح الجامدة، وفي ظل درجة حرارة الغرفة لمدة تسعة أيام.