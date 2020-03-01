السودان: إعفاءات لـ 104 كوادر بالخارجية.. 49 سفيرا و36 وزيرا مفوضا ودبلوماسيا

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

أعفت لجنة إزالة التمكين في السودان خدمة 104 دبلوماسيين وإداريين في وزارة الخارجية تم تعيينهم خلال الـ 30 سنة الماضية، في ظل ما يعرف بتمكين حكم «نظام الإنقاذ» في السودان.

وأعلن عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان عن صدور قرار بانهاء خدمة سفراء ودبلوماسيين وإداريين بوزارة الخارجية.

ووفق قرار أعلنته لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، تم إنهاء خدمة 49 سفيرا، منهم 14 عينوا بقرار من الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لأغراض التمكين السياسي والإجتماعى، و35 سفيرا عينوا بلا معايير للكفاءة أو ضوابط الخارجية، بالإضافة إلى وزيرين مفوضين، و34 دبلوماسيا، و19 إداريا.

وأكد عضو المجلس السيادي في السودان نائب رئيس اللجنة محمد الفكي إدريس، في مؤتمر صحافي عقده بالقصر الرئاسي في الخرطوم، أن الغرض من هذا القرار هو القضاء على تمكين النظام البائد.

يذكر أن اللجنة شكلت في ديسمبر الماضي، بقرار أصدره رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، ويرأسها عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا، وتضم أعضاء من وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير.

وصادق مجلس الوزراء في السودان برئاسة عبدالله حمدوك في ذات الشهر، على مشروع قانون تفكيك «نظام الإنقاذ»، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته.