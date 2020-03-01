تركيا تزعم إسقاط طائرة سورية.. ودمشق تنفي

المصدر: دمشق - وكالات

زعمت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة للحكومة السورية أُسقطت في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد، وهو الأمر الذي نفته سورية.



وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات من الجيش السوري أسقطت اليوم طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ونفت ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إسقاط طائرة حربية سورية، مؤكداً أن ما تم إسقاطه هو طائرة مسيّرة تركية دخلت الأجواء السورية.

وقالت الوكالة إن وحدات الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة بإسناد ناري من قبل قوات النظام التركي على محور كفرعويد بريف إدلب الجنوبي ومحور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقصفت القوات التركية أهدافاً للحكومة السورية في إدلب في الأسابيع القليلة الماضية، وقُتل 55 جندياً تركياً في هجمات شنها الجيش السوري في فبراير الماضي، بما في ذلك ضربات جوية بإدلب.