عُمان تعلق التنقل بالبطاقة الشخصية من وإلى السلطنة

المصدر: مسقط - وام

أعلنت «شرطة عمان السلطانية» تعليق استخدام المواطنين العمانيين و مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من و إلى السلطنة عبر المنافذ المختلفة اعتبارا من الساعة ( 12 ليلا من منتصف يوم غد السبت).

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك العمانيون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السلطنة بالبطاقة المدنية و مواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السلطنة حاليا ويرغبون في العودة إلى دولهم في حال كان دخولهم ببطاقة هويتهم المدنية.

و أكدت «شرطة عمان السلطانية» أن هذا القرار مؤقت ويخضع للتقييم المستمر.