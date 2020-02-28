بالفيديو.. وصية حسني مبارك للمصريين

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري السابق الراحل محمد حسني مبارك، عبر حسابة الرسمي، صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، وصية والده الأخيرة للمصريين قبل وفاته في فيديو مدته دقيقة ونصف حسب صحيفة المصري اليوم.

واستهل الرئيس المصري السابق الراحل بكلماته عبر الفيديو المسجل، قائلا: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر.. ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة.. إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاَ عن مصر ومصالحها وأبنائها.. حرباَ وسلاماَ».

وأضاف: «إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري حافظوا على وحدة الوطن والتفو حول قيادتة انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤتمرات».

وتابع مبارك: «إن مصر أمانة في أعناقكم فاحفظوها وارعو عهدها واحملوا رايتها وأمضو بها إلى الأمام».

واختتم الرئيس السابق الراحل، في كلمته المسجلة، بالدعاء لمصر، قائلا: «حمى الله مصر وراعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل».

وأقامت أسرة الرئيس المصري السابق الراحل عزاء شعبيا لاستقبال المعزين من المصريين وغيرهم مساء الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.