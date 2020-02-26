السعودية: أوامر ملكية باستحداث 3 وزارات وضم وزارتين

المصدر: الرياض - وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، أوامر ملكية بإعفاء وزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن عبدالرحمن العمر من منصبه.

وجاء في الأوامر الملكية تكليف ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة، بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، كما تم تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل، وزير الإسكان، بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأصدر الملك سلمان أمراً ملكياً بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويعدّل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار وتعيين خالد الفالح وزيراً لها.

كما أصدر أمراً ملكياً بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزيراً للرياضة.

وتم إصدار أمر ملكي بتحويل هيئة السياحة إلى وزارة، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً لها.

تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزيراً للرياضة.

خالد الفالح وزيراً للاستثمار وأحمد الخطيب وزيراً للسياحة.