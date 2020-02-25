الرئاسة المصرية تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة حسني مبارك

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بياناً سابقاً، قالت فيه: "تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتابع البيان: "تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".