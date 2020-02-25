السعودية: أوامر ملكية باستحداث 3 وزارات وضم وزارتين

المصدر: الرياض - وكالات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أوامر ملكية، بإعفاء وزير الإعلام تركي الشبانة من منصبه، وإعفاء وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان من منصبه، وإعفاء إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه.

وجاء في الأوامر الملكية حسب وكالة الأنباء السعودية، «واس»، تكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، كما تم تكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

وأصدر أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعيين خالد الفالح وزيراً لها.

كما أصدر أمر ملكي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزيرًا للرياضة.

وتم إصدار أمر ملكي بتحويل هيئة السياحة إلى وزارة، وتعيين أحمد الخطيب وزيراً لها.

ومن بين أوامر الملك سلمان تعيين منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعدًا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائبًا للأمين العام لـمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

