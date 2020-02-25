إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة لليوم الثاني

المصدر: رام الله - وكالات

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، على خلفية التوتر مع حركة الجهاد الإسلامي، وأغلقت قوات الاحتلال المعبر الوحيد مع القطاع، فيما اعتقلت 21 بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بغارات عدة مواقع تدريب تابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يشن غارات على مواقع تابعة لحركة الجهاد، بعد إعلانه قبل ذلك عن رصد إطلاق 14 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات.

وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا، الليلة قبل الماضية، في سلسلة غارات، شنتها طائرات حربية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، في غزة، إن أربعة مصابين بجروح مختلفة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي الرئيس بالقطاع، جراء استهداف إسرائيلي شرق غزة.

وذكر شهود عيان أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع تدريب، تتبع لأجنحة عسكرية لفصائل فلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما سمع دوي انفجارات بشكل متتالٍ.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية نشطاء لحركة الجهاد الإسلامي، لدى محاولتهم إطلاق قذائف صاروخية في غزة، حيث تم رصد إصابتهم. كما أعلن الجيش عن استهداف بنى تحتية ومواقع تخزين مواد خام، تستخدم لإنتاج قذائف صاروخية، ومقر قيادة، ومجمع تدريبات، يتبعان لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

وذكر الجيش أن الغارات جاءت رداً على إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، أول من أمس، على جنوب إسرائيل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، رداً على «اغتيال» الجيش الإسرائيلي أحد نشطائها، والتنكيل بجسده قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، أول من أمس.

من جهة أخرى، أغلقت سلطات الاحتلال، أمس، معبر بيت حانون (إيرز)، شمال قطاع غزة بالاتجاهين.

وقالت إدارة الإعلام، في المعبر، إن سلطات الاحتلال قررت، بشكل مفاجئ، إغلاق المعبر في الاتجاهين، دون تحديد مدة زمنية.

يأتي ذلك في وقت شن فيه جيش الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس، طالت 21 مواطناً فلسطينياً، بزعم التخطيط لشن عمليات ضد قواته، كما داهم الجيش عدداً من المنازل خلال حملة التفتيش والاعتقال.

الطائرات الإسرائيلية استهدفت بغارات عدة مواقع تدريب تابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة.