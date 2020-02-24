تفاصيل الحالة الصحية لحسني مبارك.. وتعليقه على براءة نجليه

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

كشف فريد الديب، محامى الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، إن موكله موجود في العناية المركزة في المستشفى، منذ أكثر من شهر، بعد أن أُصيب بحالة إعياء في البطن، وبعد إجراء الفحوصات قال الأطباء إنه يحتاج إجراء جراحة دقيقة في الأمعاء.

وقال الديب، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مبارك خضع لفحوصات شاملة، منها تحاليل وقياس الضغط والسكر استعدادًا لإجراء الجراحة، وبعد إنهاء الفحوصات الطبية أُجريت له الجراحة في أحد مستشفيات القوات المسلحة، وعقب إجرائها أُصيب بمضاعفات صحية، ما أدى إلى إيداعه غرفة العناية المركزة، وبعد مرور شهر داخل غرفة العناية المركزة بدأ يتحسن، لكنه لم يصل إلى مرحلة الاستقرار التام.

وأشار الديب إلى أنه يواظب بصفة مستمرة على زيارته في المستشفى للاطمئنان عليه، موضحًا أنه من غير المسموح لأحد بزيارته سوى أفراد أسرته ومحاميه.

وتابع الديب أن مبارك استقبل حكم محكمة الجنايات، السبت، والذي قضى ببراءة نجليه علاء وجمال في قضية التلاعب بالبورصة، بحالة من السرور والسعادة رغم حالته الصحية، قائلًا: «الحمد لله ربنا نصفنا بعد سنين طويلة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة،قد قضت ببراءة نجلي مبارك و6 آخرين في القضية، بعد 8 سنوات في دوائر التقاضي، وبانتهاء هذه القضية لم تعد أسرة مبارك، الذي تخلى عن منصبه في فبراير 2011 بعد «ثورة 25 يناير»، تواجه قضايا أخرى في أروقة المحاكم المصرية.

ومن بين المتهمين الذين شملتهم البراءة رجل الأعمال المصري حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، ويرجع عمر تلك القضية إلى عام 2012.