9 قتلى في تركيا جرّاء زلزال مركزه إيران

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجة، مقتل تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال في ولاية «وان» التركية جراء زلزال ضرب محافظة حدودية ومركزه شمال غرب إيران، أمس، وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدد المصابين بلغ 37 شخصاً، وخلّف الزلزال انهيار نحو 1066 مبنى.

وأوضح أن قضاء «باش قلعة» في «وان» تضرر جراء الزلزال، وتم إرسال مروحية و25 سيارة إسعاف و13 فريق إنقاذ إلى المنطقة.

وذكر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن الزلزال الذي يقع مركزه بمنطقة ريفية بشمال غرب إيران ولا يبعد كثيراً عن السطح، أدى إلى انهيار نحو 1066 مبنى.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون التركي أشخاصاً يحفرون بين الأنقاض، وقطع أثاث ومتعلقات متناثرة على طرق متصدعة، ولف السكان أنفسهم بأغطية وسط الثلوج خارج منازل لحقت بها أضرار.

وضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، أمس، قضاء قطور بمدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، وأعلنت السلطات الإيرانية أن الزلزال أسفر عن إصابة 25 شخصاً، وخلّف أضراراً مادية في 43 قرية إيرانية.

وإيران وتركيا، اللتان تقعان على خطوط صدع رئيسة، من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم، وأودى زلزال الشهر الماضي في شرق تركيا بحياة أكثر من 40 شخصاً.

إيران وتركيا تقعان على خطوط صدع رئيسة، وهما من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.