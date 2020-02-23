تنظيم «القاعدة» يؤكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي

المصدر: القاهرة - رويترز

أكد تنظيم «القاعدة» اليوم الأحد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي الذي أعلنت الولايات المتحدة قتله في وقت سابق هذا الشهر.

وقال موقع سايت المهتم بمتابعة ورصد تحركات وبيانات الجماعات الإرهابية على الإنترنت اليوم الأحد إن تنظيم القاعدة أكد مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة قتلت الريمي في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة «أجرت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».

وأضاف: «مارس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تحت قيادة الريمي قدراً هائلاً من العنف ضد المدنيين في اليمن وسعى لتنفيذ والإيعاز بتنفيذ هجمات عدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا».

وترى الولايات المتحدة فرع «القاعدة» في جزيرة العرب أخطر فروع التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.