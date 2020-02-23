فلسطين تغلق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري

المصدر: رام الله- معا

قرر وزير الداخلية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري، الذي تبين إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لدى عودتهم إلى بلادهم.

وقال اشتية في بيان مساء اليوم: «إن عددا من المنشآت التي زارها الوفد السياحي معروفة لنا وتمت مخاطبتها بإغلاق أبوابها وإجراء الفحوصات اللازمة لحماية العاملين في هذه المنشآت وزوارها».

وأضاف اشتية: «البعض الآخر غير معروف لنا، لذا نأمل من أصحابها التحلي بروح المسؤولية وإبلاغ الجهات المسؤولة والالتزام بالتعليمات، وعدم التزامهم بذلك سيضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية».

وأكد وزير الداخلية أن لا حالات مسجلة حتى الآن بالفيروس، مؤكدا أن الوزارات المختصة تتابع الموضوع بشكل حثيث.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن وفدا سياحيا من كوريا الجنوبية زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 إلى 15 من فبراير الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا لدى عودتهم إلى بلادهم.

