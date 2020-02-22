إصابة 40 فلسطينياً خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

المصدر: القدس المحتلة ■وكالات

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت، أمس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 40 إصابة نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في قرية عصيرة القبلية قرب نابلس في شمال الضفة الغربية.

وأضاف: «تم تقديم الإسعاف الأولي الميداني للمصابين».

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية بأن فلسطينيين أصيبا في مواجهات اندلعت في المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات اندلعت خلال المسيرة الأسبوعية في قرية كفر قدوم في شمال الضفة الغربية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن من بين المصابين طفلاً عمره 9 سنوات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ الشهر الماضي مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين الرافضين لصفقة القرن الأميركية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 50 ألف فلسطيني أدوا أمس صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى وعند البوابات الخارجية للبلدة القديمة من مدينة القدس وفي أزقتها.

ودان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في خطبة الجمعة، التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.