الصين تقيل مسؤولين بسبب انتشار فيروس كورونا داخل السجون

المصدر: بكين - رويترز

قالت السلطات الصينية اليوم الجمعة إن فيروس كورونا المستجد أصاب 234 شخصا في سجنين خارج الإقليم الذي بدأ منه التفشي وإن عشرة من مسؤولي السجون ووزارة العدل في ثلاث مقاطعات أقيلوا بسبب هذا.

وشكلت حالات الإصابة التي رصدت في سجنين بإقليم شاندونغ في الشمال وإقليم شيغ يانغ في الشرق، معظم حالات الإصابة المؤكدة الجديدة التي أعلن عنها الخميس خارج إقليم هوبي وعددها 258 حالة.

كما عدل إقليم هوبي اليوم الجمعة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بزيادة 220 حالة بعد رصد الحالات في السجنين.

ولم يحدد الإقليم متى تم تشخيص هذه الحالات.

وأقالت السلطات مدير إدارة العدل في إقليم شاندونغ بعد رصد نطاق التفشي في سجن رينتشنغ في مدينة جينينغ. وفي المجمل ثبتت إصابة 207 حالات في السجن.

ورصد السجن أول حالة في ضابط بالسجن يوم 13 فبراير. وقالت السلطات خلال إفادة صحافية إن عشرة مسؤولين أقيلوا.

وقال يو تشنغ هي نائب الأمين العام لحكومة شاندونغ الإقليمية إن التفشي كشف أن بعض الإدارات «تقاعست عن القيام بمسؤولياتها ولم تؤد عملها كما ينبغي كما اتبعت إجراءات غير دقيقة للوقاية من الوباء».

ووفقا لصحيفة هوبي اليومية الرسمية، رصد الإقليم في المجمل 271 حالة في سجنين، بينها 230 حالة في سجن للنساء في ووهان.

